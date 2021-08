Dupuis CALIX (DUPUIS DUPUIS)

Venez à la rencontre du Magicien à Lyon Calix. Un magicien et mentaliste 2.0 qui mêle magie, mentalisme et modernité grâce à la magie digitale.

Créateur et consultant en effets magiques, il saura vous apporter la petite touche doriginalité dans votre événement.



Magicien à Lyon, un professionnel passionné par la magie et le mentalisme.



Un magicien a 1000 secrets, Calix créé ces secrets. Créateur deffets magiques venu fans le monde entier, Calix innove dans le milieu magique, en créant des tours de magie originaux.



Le spectacle de mentalisme au service de votre message.

Diffusant son spectacle de mentalisme à Lyon pour les entreprises mais aussi pour les mariages, le mentaliste Calix va vous permettre de découvrir qui vous êtes au travers de numéro de mentalisme.



Le site du magicien à Lyon Calix: https://evenementmagique.fr/

Le site de la magie interactive en ligne : https://www.magieinteractive.fr/

La magie ipad: https://www.ipad-magicien.fr/

La création de contenu marketing: https://www.magicbrandcontent.fr/