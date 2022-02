Durand DURAND

Grâce à mon expérience j'ai pu acquérir une vision globale du SI. Mon expérience au support m'a permis de mesurer l'importance de l'outil informatique dans la rentabilité de l'entreprise. L'utilisateur final ne doit pas pas subir les défaillances du système.

Ceci m'a logiquement orienté vers l'exploitation informatique. La proactivité est un maître mot afin de garantir la disponibilité de l'outil.

Le SI doit être au service du client en lui simplifiant l'exercice de son métier. Le respect des bons processus ainsi que la surveillance et l'entretien des systèmes permettent de réduire significativement les incidents des clients.

De plus mon activité ainsi que ma volonté d'élargir mes compétences me poussent à pratiquer la veille informatique et approfondir mes connaissances.



Mes compétences :

SAP

DB2

Linux Redhat

Windows

System Center Operations Manager 2007 R2

VMWare

AS400

VB script

Shell Unix

SQL Server

TSM

Backup Exec

Powershell

Shell script

Business object

SNMP

Android

Oracle

Red hat