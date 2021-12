Durand KAMMEN

Je suis Camerounais passionné des sciences de l'environnement, plus précisément de l'océanographie géologique et Physique. spécialisé dans les SIGs, le traitement des données avec des logiciels spécialisés tels-que Matlab, R, Autocad et bien d'autre. J'ai des connaissances dans les domaines de La sécurité des édifices en mer et des écosystèmes estuariens et côtier, mais également de la réparation des milieux océaniques pollués par des déchets chimiques et organiques. je dispose d'une formation en chimie générale et en Océanographie . je dispose également d'une somme d'environ 8 campagnes en mer et en estuaire et d'environ 4 stages dans les domaines suscité.