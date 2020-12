Libre géographiquement. Très bonne expérience commerciale, excellente connaissance de lenvironnement hospitalier (public et privé). Bon réseaux professionnel au sein des établissements hospitalier. Spécialiste dans la vente déquipements médicaux. A la recherche de nouvelles opportunités



Domaine d'activité : Santé - Industrie High-Tech

Mes qualités sont : Organisé, Esprit d'initiative et d'équipe, rigoureux et curieux

Mes compétences professionnelles :

Fort tempérament commercial

Autonome mais pas indépendant

Aptitude à la négociation

Capacité d'analyse et de synthèse

Bonne capacité d'adaptation et d'écoute

Management, Encadrement et Organisation

Mon secteur d'activité : Milieu médical et scientifique



Pour me joindre : +33 6 52 21 70 03



Mes compétences :

Endoscopie

Scintigraphie

Informatique

Marketing opérationnel

Management commercial

Chirurgie

Pneumologie

Orthopédie