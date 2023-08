Dylan NOUKELAK TCHANA

Futur étudiant à l'Istec Business School - Paris, je m'appelle Dylan, je viens d'avoir 18 ans et je suis à la recherche d'une alternance pour la rentrée.



J'ai acquis cette année un baccalauréat général scientifique avec les spécialités : Mathématiques et Physique-Chimie.



Actuellement, je suis à la recherche dune alternance dans le commerce, marketing et management afin de pouvoir suivre mon cursus à lIstec.

Le rythme est de 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise sur une durée minimale d'une année.