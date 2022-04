E.m.c.i. EVALUATION, MANAGEMENT, CONSEIL, INNOVATION

Créée en 1999 par Emmanuelle Markiewicz, E.M.C.I est une société spécialisée dans le conseil en Ressources Humaines et l'accompagnement professionnel.



L’équipe d'E.M.C.I est pluridisciplinaire et s'appuie sur des expertises techniques variées (psychologues, juristes, management RH…) et sur les connaissances de chacun des consultants sur les tissus économiques locaux et régionaux.



Ceci nous permet d'intervenir sur les domaines suivants:



= > Bilans de compétences salariés, accompagnement à l’orientation et l’insertion, bilan professionnel, diagnostic des parcours professionnels

= > Formations aux outils RH (entretiens de recrutement, entretiens annuels, professionnels, de carrières, RPS, GPEC), aux techniques de management, développement personnel.

= > Diagnostics stratégiques d'entreprises, élaboration et mise en œuvre de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), Evaluation et prévention du Risque PsychoSocial (RPS).



http://www.emciconseil.com/



Mes compétences :

Bilan de compétences

Diagnostic RH

Externalisation RH

Recrutement

GPEC

Évaluation des risques psycho-sociaux

Outplacement

Bilan d'orientation jeunes

Formation RH

Ressources humaines

Audit

Management

Coaching

Conduite du changement