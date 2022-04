E.manava PILLOT A.G

J aime par dessus tout créer. Dans le domaine textile , graphiste ou aménagement d espace, J aime chercher ce qui fera la différence être à l écoute d un client, gérer une équipe et les aider dans nos objectifs. Je cherche toujours à créer une ambiance de travail certes dynamique mais avant tout juste et agréable. Cette sensibilité relationnel m aide à créer des projets uniques et personnels.



Mes compétences :

INSITU

Decoration

Organisation et conseil

Adobe Photoshop