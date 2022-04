E. Marie Aude KAFANDO

Ingénieure Eau et Environnement, spécialisée en Eau et Assainissement, j'ai aussi suivi une formation de Master en Ingénierie et Gestion de l'Environnement Industriel.

Les défis de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous, la gestion intégrée des ressources en eau, le changement climatique, le développement durable, la recherche et l'innovation,etc. sont autant de thématiques qui m'a tiennent à coeur



Mes compétences :

Scilab

Python Programming

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft Excel

Microsoft Access

Autocad

ArchiCAD

ArcGIS > ArcView

ArcGIS> ArcView