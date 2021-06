Ebtissem EBTISSEM

Sur le chemin de l'obtention d'un master en Intelligence Artificielle et science des données, je travaille actuellement en tant que stagiaire Data Scientiste chez EuroBreath.IT. J'ai une réelle passion pour les domaines liés aux DATA et je suis toujours désireuse de développer mes connaissances et mes compétences à travers de nouvelles expériences.



Je suis à la recherche d'un CDI en Data Science, Machine Learning, Computer Vision ou en Développement Python à partir de novembre 2021.