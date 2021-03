Ecobio'z Conseil Materiaux OLIVIER ZETZNER

2nd Oeuvre Bâtiment, Construction, Décoration

Distribution, Prescription, Normatif & Règlementation, Conseil & Courtage.



ETANCHEITE Intérieure / Extérieure - DRAINAGE - DESOLIDARISATION - ISOLATION - INSONORISATION



BOIS COMPOSITE - LAMES TERRASSES Intérieur/Extérieur - BARDAGE - BRISE SOLEIL



PEINTURES NATURELLES ECOLOGIQUES



DISTRIBUTION / PRESCRIPTION,

GSB grande surface de bricolage, Négoces/Revendeurs matériaux, Négoces spécialisés, Grossistes, Revendeurs aux particuliers, Professionnels/Artisans/Poseurs/Applicateurs, Architectes, BET, Institutionnels, Promoteurs/Constructeurs.



NORMATIF & REGLEMENTATION, CONSEIL & COURTAGE,

Certifications, cahiers des charges, Avis Technique, Avis Technique d'Expérimentation, Labels et eco-Labels

Stratégie, organisation, développement commercial, marketing, prescription, RH, normatif et règlementations.



Bâtiments BBC, HQE, Maisons Passives, Maisons à énergie positive

Développement durable, éco-Construction, éco-Habitat

Matériaux naturels & écologiques, novateurs & innovants

Energies renouvelables, économies d'énergie, recyclage



SYSTEMES D'ETANCHEITE / DESOLIDARISATION / INSONORISATION / ISOLATION / DRAINAGE

La solution idéale pour les installateurs, prescripteurs, constructeurs pour résoudre les problèmes et les pathologies liées à l’étanchéité et à l’isolation, intérieur/extérieur, neuf & rénovation.



MOINS CHER + ECONOMIQUE + FACILE + SÛR + SIMPLE + RAPIDE



Nos membranes de haute technologie permettent de repenser l’espace tant pour les travaux neufs que rénovation avec un dénominateur commun : la simplicité.

Facilité d’installation, gain de temps de pose, économique.



Solutions d’étanchéité extérieure :

- Terrasses et toitures terrasses accessibles et non accessibles,

- Balcons, rebords, loggias,

- Planchers intermédiaires,

- Piscines



Solutions d’étanchéité intérieure :

- Salles de bains

- Zones humides

- Planchers intermédiaires



Solutions spéciales :

- Végétalisation naturelle & Gazon artificiel

- Insonorisation

- Désolidarisation



ITE Isolation Thermique Extérieure

ITI Isolation Thermique Intérieure

Etanchéité à l'eau et à l'air

Drainage

Désolidarisation

Insonorisation

Menuiseries intérieures/extérieures

Energie photovoltaïque

Energie éolienne

Pompes à chaleur, géothermie, aérothermie

Equipement de la salle de bains

Balnéothérapie, Cabines de douche multi-fonctions

Robinetterie grand public

Robinetterie collectivités & industrielles

Fibre de verre, toile de verre à peindre, revêtements muraux

Matériaux composites, fibre de carbone



Béton ciré intérieur / extérieur / murs & sols / piscines / cuisines / salles de bains / séjours / chambres / agencement

Peintures et enduits naturels et écologiques

Peinture argile

Peinture végétale

Peinture à la chaux

Enduit stuc

Badigeon



Plasturgie, PVC, transformation des polymères, extrusion, injection, thermoformage

Métallurgie, aluminium, extrusion





Mes compétences :

Management

Organisation d'entreprise

Vente

Strategie

Marketing opérationnel

REFERENCEMENTS GRANDE DISTRIBUTION

COURTAGE

Développement commercial

Pompe à chaleur

Conseil

Export

Marketing

Organisation

Artisan

Développement durable

Recyclage