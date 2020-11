école APOLLON

Implantée en plein cœur de Paris, APollon est une Ecole consacrée au Management du Sport. L'enseignement y est très concret, proche des réalités des entreprises, et les enseignants, au-dela de leur niveau académique, sont des praticiens reconnus dans leur profession.



10 valeurs fortes animent lEcole :



Léthique et lexemplarité

L'alliance entre les performances sociales et financières Lesprit déquipe et la solidarité

Lintégrité

Louverture sur le monde et sur autrui

Lexcellence académique

Laudace

Loptimisme

La rigueur

Lenthousiasme



Grâce au rythme proposé, les étudiants sont en quasi-totale immersion en entreprise.

L'école dispose d'un réseau d'entreprises partenaires qui garantit un placement important d'étudiants.



Les formations proposées (certifiées par l'État) s'étalent de Bac+1 à Bac+6 (Bachelor 1, 2 et 3, Master et MBA) dans le domaine du Management du Sport :



- Bachelor Management du Sport

- Mastere 1 et 2 en Management du Sport

- Mastere 1 et 2 en Communication et journalisme sportif

- Exécutive MBA Création de projets sportifs innovants

- PhD in Sport Management

- Formations professionnelles courtes (Intra et Inter) - VAE