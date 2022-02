Eddy CLOTTE

Après une formation en IUT génie civil dans un premier temps et en école d'ingénieur ensuite, j'ai intégré l'Entreprise PITANCE en 2006 en temps que Chargé d'Etudes.



Mes missions consistent à :

- Répondre à des dossiers d'appel d'offres en gros oeuvre, macro-lot ou en TCE, en étudiant le coût global d'un projet en neuf et les méthodes de réalisation.



- Etudier et concevoir dans leurs globalité des projets en conception-construction en équipe avec des Architectes et Bureaux d'études.



- Répondre sur des dossiers de réhabilitation en site occupé, en prenant en compte l'organisation du chantier, la complexité des travaux à réaliser et trouver des solutions d'optimisation.



Mes compétences :

Autocad

Etudes de prix

Gestion de projet