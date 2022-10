Eddy FRIAS

Qualité  Leader QRQC brain storming.

 Audit interne.

 Maîtrise des outils de gestion de la qualité, résolution des problèmes, analyses :

o Méthode Kaizen, PDCA…

 Intégration des méthodes world class manufacturing (FIAT), Lean.

 Connaissances des Système de management de la qualité – Exigences, ISO 9001.

 Sens du contact, responsabilité, autonomie, force de proposition.





Techniques  Domaines de compétences : Matériaux plastiques, métalliques, céramiques, composites, énergies renouvelables ; pompe à chaleur

 Programmation de machines : traction, presse à injecter, banc de test électrique. Utilisation d'instruments de mesure.



 Esprit d’analyse, Interprétation et exploitation des données. Informatique

 CAO, DAO (solidworks, inventor)

 Outils bureautiques; Excel, Word, SAP.





2009 – Avril 2010 Voyage culturel en Australie (1 année) et Japon pour une expérience de vie et l’apprentissage de la langue



Mes compétences :

Force de proposition

Aisance relationelle

Autonomie

Sens du contact