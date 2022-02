Eddy MIYUNA (EDDY)

Juin 2017 à Décembre 2021 : CHEF COMPTABLE au PEQPESU « Projet dEducation pour la Qualité et la Pertinence des Enseignements aux niveaux Supérieur et Secondaire» volet ESU financé par la Banque Mondiale

Lieu daffectation : Coordination Nationale / Equipe de Gestion du Projet à Kinshasa



Principales tâches :

Superviser les comptables des sites : Consolider, Coordonner, analyser et corriger la comptabilité de tous les Sites (Coordination, Kisangani, Lubumbashi, UNIKIN, KENGE, INBTP & ISTA) ;

Elaborer les Demandes de Retraits des Fonds (DRF) et les Demandes de Paiements Directs (DPD) ;

Soumettre les DRF et les DPD dans client connection pour leur paiement ;

Sassurer de léligibilité des dépenses au regard des procédures de la BANQUE MONDIALE;

Ordonner les paiements auprès des banques au profit des bénéficiaires ;

Tenir la comptabilité à laide du logiciel TOM2PRO et remplir toutes les tâches connexes telles que : mettre à jour le Logiciel, saisir les opérations, imputer, analyser les comptes ; Editer les états financiers de synthèse,

Etablir mensuellement les états de rapprochement bancaire ;

Editer les états SOE (formulaires 2F, 4F, etc);

Identifier et corriger les éventuelles discordances existant entre les montants des DRF Don et DRF prêt.

Encadrer et superviser les comptables et les caissiers de tous les sites :

Approvisionner la caisse, superviser sa tenue et son contrôle ;

Participer à lélaboration du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA);

Sassurer constamment des disponibilités des fonds par rapport aux besoins,

Analyser, préparer et exécuter les paiements des fournisseurs ;

faire le Suivi financier, budgétaire, analytique des CDP (Contrats Des Performances);

élaborer les rapprochements bancaires mensuels;

contribuer à élaborer le Rapport de Suivi Financier (RSF) ;

Analyser régulièrement les comptes, corriger les erreurs dimputation et justifier les soldes.

Contribuer aux missions des auditeurs, aux revues financières de la Banque Mondiale,

Veiller au respect des procédures administratives, financières et comptables des contrats de performance ;

Dresser les listes dinventaire des immobilisations ;

Préparer les dossiers pour le réapprovisionnement des comptes bancaires des CDP ;

Faire le suivi des marchés (Contrats) ;

Bien classer et archiver les documents comptables ;



Mars 2014 à février 2017 : Chargé des finances au PROSEB « Projet de Soutien à lEducation de Base » supervisé par la Banque Mondiale

Lieu daffectation : Représentation Provinciale du Sud-Ubangi (Gemena). Principales tâches :

Tenir la comptabilité à laide du logiciel TOM2PRO et remplir toutes les tâches connexes telles que : mettre à jour le Logiciel, saisir les opérations, imputer, analyser, classer et archiver les pièces justificatives, analyser les comptes, éditer les états financiers de synthèse.

Etablir mensuellement les états de rapprochement bancaire ;

Encadrer les Responsables des Bureaux gestionnaires en gestion financière (tenue de la comptabilité, élaboration des prévisions financières, archivage des pièces justificatives, etc ) ;

Gestion des fonds pour la formation des bureaux gestionnaires.



Mars 2012 à Mars 2014 : Assistant Administratif et Financier au Projet Appui à lEnseignement Primaire (APEP) de lAFD, exécuté par la Coopération Technique Belge.

Lieu daffectation : Bureau de la Coordination Nationale à Kinshasa. Principales tâches :

Tenir la comptabilité (logiciel FIT) : analyse des justificatifs, imputation, encodage, archivage, Etc... ;

Suivi budgétaire, planification financière, supervision de la caisse, édition des Etats financiers);

Gestion dinventaire des biens immobiliers ;

Préparer et assister aux travaux daudit ;

Renforcer la capacité des Bureaux Gestionnaires en gestion financière et comptable.

Préparer les dossiers pour le réapprovisionnement des comptes bancaires ; rapprochement bancaire ;

Etablir mensuellement les états de rapprochement bancaire ;



Octobre 2010 à Mars 2012 : Comptable à Vodacom Congo sous contrat de Sodeico

Comptabilisation des paiements effectués par des clients Vodacom;

Réconciliation des comptes



Juin 2006 à septembre 2010 : Assistant Technique en Comptabilité au PS9FED « Programme Santé 9ème Fonds Européens de Développement» de lunion Européenne.

Lieu daffectation : Bureau de la Coordination Provinciale à Mbuji-Mayi. Principales tâches :

Tenue de la comptabilité des devis-programmes des Fonds de Développement de Services de Santé (FDSS) : (encodage, imputation, archivage, etc). Etablir les états de rapprochement bancaire ;

Tenue de la comptabilité du fonds dAchat des Soins de Santé (FASS) : gestion de la ligne de crédit des Formations Sanitaires vis-à-vis de la Centrale dachat des médicaments CADMEKO ;

Préparer les dossiers de paiement et Elaborer le plan de trésorerie;

Ordonner les paiements auprès des banques pour la mise en œuvre des activités des devis-programmes selon les procédures FED (fournitures, services, réunions, atelier, missions, primes, etc..) ;

Contrôleur interne et Appui à la gestion financière des BCZS, des EUP FASS et FDSS du Kasaï-Oriental;

Renforcer la capacité des comptables périphériques en gestion financière et comptable.

Secrétaire et Rapporteur du Secrétariat Exécutif du Comité de Pilotage du FASS du Kasaï-Oriental.



Janvier 2005 Juin 2006 : Comptable à la Coopération Technique Belge (Actuellement ENABEL)

Lieu daffectation : Bureau de la Représentation Nationale à Kinshasa. Principales tâches :

tenue de la comptabilité des projets, et contrôle des comptabilités de plusieurs projets de la CTB ;

Préparation et soumission des dossiers de paiement et de réapprovisionnement des comptes bancaires ;

Responsable du suivi dune vingtaine de comptes bancaires et des caisses des projets ;

Etablir mensuellement les états de rapprochement bancaire et tenue de la caisse ;



Mars 2002 Janvier 2005 : Chef Comptable et Analyste financier à la CE/PATS 2

«Commission Européenne / Programme dAppui Transitoire au secteur de la Santé 2»

Lieu daffectation : Bureau de la Coordination Nationale à Kinshasa. Principales tâches :

Tenue de la comptabilité et édition des états mensuels (imputation, encodage, archivage, rapprochement bancaire, états financiers, etc) ;

Préparation et soumission des dossiers de paiements conformément aux procédures de lUnion Européenne;

Analyste financier des mémoires financiers présentés par les ONG internationales qui mettaient en œuvre les activités du projet PATS de la Commission Européenne ;

Renforcer la capacité des comptables périphériques dans la reddition des comptes.