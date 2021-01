Eddy RINGOT

Juillet 2019 à aujourd'hui chez LIGNE DIRECTE

Chauffeur VTC tourisme d'affaire

Janvier-Avril 2017 et Octobre 2018 à juillet 2019 Bauges taxis

Chauffeur privé de petite remise.

En lien avec une clientèle exclusivement étrangère, réceptionner et transférer en toute sécurité les vacanciers à destination de leur lieu de résidence. Chauffeur renfort ambulances !

Juin 2018 à octobre 2018

Chargé d'affaire Eloge France

Chargé de développer un réseau client sur la Savoie et Haute Savoie dans le domaine de l'étanchéité du clos couvert

Octobre 2017 à aujourd'hui

Apporteur d'affaires (portage salarial)

Prospection foncière et clientèle pour des maitres dœuvres et une agence immobilière haut de gamme.

Vérification des titres de propriétés et montage de dossiers de faisabilité.

Septembre-octobre 2016 Indépendant Macon

Requalifier le carnet client et prospection en phoning et porte à porte pour le compte dune entreprise locale dans le domaine des matériaux anciens pour la rénovation des bâtiments et du patrimoine

1987 2016 NTN SNR Annecy

Opérateur sur moyens de productions, rectifier, ajuster, polir, régleur pour l'aéronautique, le ferroviaire et l'automobile

Secrétaire du CHSCT

Responsable de commissions loisirs et culture et œuvres sociales

Gérer, organiser et réaliser des actions de services à destination du personnel (voyages, aides vacances, culturel )

Etablir des budgets prévisionnels, tenir des réunions, produire des comptes rendus



Diplômes et Formations

Avril 2018 Formation de formateur professionnel pour adultes (IPAC ANNECY)

2013- 2014 BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR (AFPA Bourg en Bresse)

Négociateur Technico-Commercial

Atelier de reprographie durant ma période sous les drapeaux

Production de documents officiels pour l'armée

Formation économique d'entreprise

Mieux comprendre et interpréter les chiffres de bilan

Sécurité au poste et gestion de l'environnement

Travailler mieux et protéger la planète

Brevet Elémentaire Professionnel

Opérateur Régleur en Systèmes d'Usinages

Certificat d'Aptitude Professionnel

Tournage et Fraisage