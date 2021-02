Eddy ROUTIER

J'ai effectué la majeure partie de ma carrière professionnelle en tant que maitre d'ouvrage ou maitre d'ouvrage délégué dans le secteur de la grande distribution ou de la logistique.

Ces dernières années, ma carrière s'est plutôt orientée vers les métiers de la logistique mais la période pendant laquelle jai pris le plus de plaisir professionnellement reste celle que j'ai passée chez CONFORAMA ou DARTY en tant que Chargé d'Affaires Travaux.

Mon expérience ma permis d'aborder la majeure partie des aspects et des cas de figure que l'on peut rencontrer dans ce métier (centre ville, Retail Park, Centres Commerciaux, bâtiments neufs, rénovation de magasins en activité, extension ou réduction de magasins et/ou d'entrepôts, plate formes de distribution logistique, entrepôts, etc, ).

Mes fonctions mont conduites à m'impliquer dans ces projets tant au niveau de leur conception (Assistance auprès de l'immobilier, expertise technique, chiffrage des travaux, aide à l'élaboration des plans d'aménagement), qu'au niveau de la phase d'exécution et ce jusqu'à la réception des travaux (Chiffrage et planning d'exécution des projets, élaboration des DCE, passation des différents marchés de travaux et d'études, démarches auprès des concessionnaires, suivi de chantier, réception de travaux, commission de sécurité).

C'est un métier dans lequel je me suis parfaitement épanouis et que j'aime sincèrement.

Je serais donc heureux de pouvoir mettre mes compétences à votre service.