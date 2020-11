Edgard MONNIER

Fort de plus 35 années d'expérience dans les domaines de la vidéo-surveillance, intrusion, contrôle des accès, incendie, supervision, GTC/GTB ...

J'ai acquis à mes différents postes et au cours de ces années, des connaissances qui me permettent de me positionner aujourd'hui en tant qu'expert dans ce domaine d'activité.



Mes principales qualités sont :

Sens du commerce ; Sens du service client ; Qualités relationnelles, Managériales et de gestion ; Capacité de recul ; Volontaire ; Capacité dadaptation ; Capacités organisationnelles ; Sens du travail en équipe ; Véritable moteur ...



Je me tiens à votre disposition pour tout complément d'information.



Bien cordialement.



Mes compétences :

Sens du travail en équipe

Sens du commerce