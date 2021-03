Edgard Stéphane BALEGBAYA

M.BALEGBAYA est spécialiste des contrats internationaux; il bénéficie d'une double culture Juridique droit français et africain harmonisé des affaires(OHADA).



Il a exercé en qualité de Juriste/Consultant droit des affaires en région parisienne et en Afrique francophone au sein des cabinets de conseils juridiques et fiscaux.

M.BALEGBAYA a également travaillé en partenariat avec des cabinets internationaux qui interviennent dans le domaine des financements internationaux, des Industries extractives.

Dans ce cadre, il a eu l'opportunité d'intervenir sur des dossiers d'opérations juridiques complexes incluant titrisations, LBO, produits dérivés, fusions-acquisitions, les opérations de haut de bilan et contrat de couverture,négociation et rédaction des contrats internationaux.



Il dispose aussi à son actif de divers travaux de recherche en droit des affaires des pays d'afrique francophone, des rapports d'étude sur la fiscalité des sociétés en zone CEMAC, les aspects juridiques et fiscaux d'implantation d'une succursale en zone ohada et particulièrement en Rep Centrafricaine, le droit de l'inter connectivité des télécoms dans l'UEMOA et la CEMAC.



Mes compétences :

Droit des affaires, Contrats Internationaux,

Legislations bancaires CEMAC et UEMOA

Consultation juridiques et fiscales

Rédaction Contrat Partage Production Pétrolière

Montages opérations juridiques complexes

Gestion de procédure fiscale et contentieuse

Rédaction de contrats internationaux

Recherches, documentation,mise en contact

Accompagnement à l'implantation afrique

Gestion documents juridiques et fiscaux

LBO

Conseil fiscal