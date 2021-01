Edouard BOULON-CLUZEL

2020

AQLO : Cofondateur



Auparavant, en tant qu'éditeur :

2017-2018

"TERRE(s)", de Thomas Pesquet

"Métronome 2 illustré", de Lorànt Deutsch

"Elle s'appelait Françoise...", de Catherine Deneuve / Préface de Patrick Modiano (rééd.)

"Une famille formidable : 25 ans !", collectif

"Adélie, mon amour", de Michel Izard

"Tamara par Tatiana", de Tatiana de Rosnay et Charlotte Jolly de Rosnay

"Escale : sur les routes du ciel, de Latécoère à Air France", de Martine Laporte

"Fussoir, générateur de plaisir"



2016

"JE SUIS PARIS : un millier d'hommages recueillis sur les lieux des attentats du 13-Novembre", préface de Danielle Mérian

"100 ans d'histoire des Portugais en France", de Marie-Christine Volovitch-Tavares

"La Mémoire des squares", de Nathalie Rheims et Nicolas Reitzaum

"Une famille bien française, anthologie", de Jean Bellus



2015

"Et Louis XIV rêva... Versailles", de Nicolas Jacquet

"La France catholique", de Jean Sévillia

"Les Poulbots, l'intégrale", de Michel T. / Préface de Pierre et Gilles

"Paris 2050, les cités fertiles face aux enjeux du XXIe siècle", de Vincent Callebaut

"Le Nez de Dorothée", de Cabu (réédition 30e anniversaire)

"Birds dessinés : le best of !", de Demange et Ruel



2014

"Hexagone illustré", de Lorànt Deutsch

"Le Père-Lachaise, jardin des ombres...", de Nathalie Rheims et Nicolas Reitzaum

"Les Bretons : l'esprit valeureux et l'âme fière", de Frédéric Morvan



2013

"Eiffel par Eiffel", de Philippe Coupérie-Eiffel

"Les Vieilles Dames : L'intégrale", de Jacques Faizant

"Ces objets insolites ou obsolètes que vous pensiez avoir oubliés", d'Ariel Wizman



2012

"Marcel Proust, l'arche et la colombe", de Mireille Naturel / Préface de Patricia Mante-Proust

"Annie Girardot, un destin français", de Giulia Salvatori

"Pim Pam Poum, l'album culte"



2011

"Les Contemplations gourmandes", de Florian V. Hugo

"Mystères de Lisbonne", de Camilo Castelo Branco

"Jean Ferrat", de Colette Ferrat

"Hemingway, la vie et ailleurs", de Boris Vejdovsky



2010

"Métronome illustré", de Loránt Deutsch



aux éditions Michel Lafon