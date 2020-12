Edouard DUBOURG

Nous vous accompagnons avec mon équipe dans l'amélioration de vos processus documentaires au quotidien.

A partir d'une méthodologie projet éprouvée ( prince2 ), nos ingénieurs commerciaux et nos consultants auditeront vos flux d'information entrants et sortants afin de vous proposer des services d'infogérance et un retour sur investissement avec des indicateurs mesurables tout au long de votre contrat.



Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs, aussi nous vous proposerons une visite de leurs installations pour juger de notre aptitude à vous accompagner dans la transformation digitale de nos métiers.



Retrouvez-nous dès à présent sur le site: www.canon.fr



Mes compétences :

Développement commercial

Vente

Management

Management commercial

GED

Bureautique

Marketing