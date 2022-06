Edouard HARAMBURU

Https://fr.linkedin.com/in/haramburuedouard

Mon expérience de plusieurs années dans des emplois de commercial, m'a permis d'acquérir des qualités essentielles à la vente : détermination, autonomie, capacités de négociation ainsi qu'un sens aigu de l'écoute mon permis d'atteindre les objectifs fixés.



Mon intégration auprès de mes clients ainsi que dans un réseau de prescripteurs ou de collègues m'ont permis d'appréhender les tendances du marché et d'orienter mes actions pour saisir et valoriser de nombreuses opportunités. La mise en adéquation des besoins de mes clients avec les meilleures solutions à ma disposition constitue une priorité qui m'a permis de toujours développer mon activité.



Mes différentes expériences m’ont également amené à m’épanouir dans les fonctions de management. L’encadrement de collaborateurs m'a permis de trouver la bonne adéquation entre exigence et proximité.



Mes compétences :

Vente

Communication

Autonomie professionnelle

management non hiérarchique

Techniques de vente