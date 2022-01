Edouard KATANOFF VALANTCHICOFF (KATANOFF VANLANTCHICOFF)

Edouard katanoff, actuellement en 1ére année en école de communication, marketing et digital à lISEG de Strasbourg, je dispose de compétences dans la relation clients puisquen parallèle de mes études, je travaille en tant quétudiant salarié chez COPPER BRANCH Strasbourg, mais encore SUSHI SHOP auparavant.

Le milieu de laudiovisuel, en plus dêtre une passion, est un environnement que je souhaite maitriser et dans lequel je souhaite faire carrière. Je pratique d'ailleurs le montage vidéo autant que possible, c'est une activité épanouissante pour moi.

Passionné, sociable et soucieux de respecter les horaires ainsi que mes engagements, ma polyvalence est mon point fort.



