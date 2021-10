Edouard LIBEAU

Animé par la satisfaction du client/partenaire, comme un fil conducteur vertueux du travail en équipe, et ayant toujours travaillé dans des environnements projet, je souhaite aujourd'hui mettre à profit mes compétences dans une entreprise dynamique et prenant soin de son impact.



J’ai une longue expérience en conception / gestion de projets et en développement institutionnel, s’appuyant sur les ressources disponibles pour concevoir et réaliser les objectifs des partenaires.

Polyvalent et fort d’une grande capacité d’adaptation à des secteurs et cultures divers et variés, je suis à l’aise dans des fonctions de responsable d'affaires et de projets.



Mes expériences ont confirmé mes compétences :

- S’adapter et analyser l’environnement, saisir les opportunités stratégiques

- Déterminer un plan d’actions, définir les ressources humaines, log, financières

- Négocier et convaincre des clients/partenaires, contractualiser et fidéliser

- Organiser et gérer les appro-stocks-distributions, optimiser Qualité/Coût/Délai

- Piloter des structures multi-projets: management, gestion, développement



Compte tenu de mon goût pour l’action en équipe, mes recherches privilégieront un environnement de travail s’appuyant sur l’engagement collectif, et sensible à une démarche d’amélioration continue.



Mes compétences :

Veille/évaluation population/contexte

Définition d'une offre de service médico-social

Géopolitique

Démarche qualité et amélioration continue

Relations externes: réseau, partenariat, plaidoyer

Droit international et européen

Logistique (Stock, processus, réhabilitation...)

Mise en conformité des pratiques aux normes

Approche stratégique

Premiers secours

Définition/gestion de budget/financement

Gestion des RH: management et administration

Solidarité internationale - humanitaire

Gestion de la sécurité et des plans de secours

Conception et gestion de projet (cadre logique)

Gestion de la relation clients/usagers