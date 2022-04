Edouard NAVARRO

Responsable en gestion de production depuis plus de 30 ans, je suis actuellement à la recherche dun emploi lié aux domaines de linnovation, de la stratégie, de la planification dentreprise ou de projets.



Jai de lexpérience dans les domaines de la technique, logistique et production, maintenance et peinture industrielle. Jai eu lopportunité de travailler dans diverses entreprises et de réaliser les objectifs définis.



Enthousiaste, créatif, dynamique, force de proposition, je madapte rapidement aux nouvelles technologies et peux mettre en œuvre des solutions de management, de gestion logistique Supply Chain, de production et damélioration continue spécifiques à des environnements innovants et complexes.