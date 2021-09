Edouard POUJET

Ingénieur Chimiste de formation, spécialisé en génie chimique. Je suis actuellement responsable de production d'une unité de conditionnement de lessive unidose de 250 personnes au sein de Procter & Gamble.



Diplomé de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Clermont Ferrand en 2004,

j'ai débuté ma carrière professionelle chez Procter & Gamble en tant

qu'ingénieur de production. J'ai par la suite occupé différentes

fonctions de management opérationnelle et de projet.



Je suis aujourd'hui en charge de l'Unite de production dans le département

qui à la plus forte croissance d'Europe de l'Ouest pour Procter &

Gamble.



Cette nouvelle responsabilité a pour principal objectif de soutenir

cette croissance à 2 chiffres en optimisant les méthodes de travail à

travers l'élimination des pertes (lean manufacturing) et la

fiabilisation de la production.



Mon parcours m'a également donné l'opportunité de suivre des

formations intensives sur le lean manufacturing, les modèles d'organisation performantes, la gestion de

projets, l'assurance qualité et de developper mes competences en

termes de maintenance autonome et progressive.



Mes compétences :

Sap mm

SAP PP

Lean Manufacturing

Stratégie d'entreprise

Performance management