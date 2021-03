Eduardo CAPELO (DOMINGOS CAPELO)

Madame, Monsieur,



Issu d'un BTS en électrotechnique industrielle au lycée Raspail qui est un lycée public situé à Paris dans le 14 arrondissement de Paris , complété d'une expérience de 4 ans en maintenance tertiaire comme technicien senior des équipements contenus dans les bâtiments et 3 ans dans le secteur de l'industrie auprès de la société Vinci Facilities au poste de chef déquipe délectricien de maintenance industrielle, (TOTAL. ANGOLA. FPSO.GIRASSOL. BLOC 17).



Ces expériences mont permis de mettre à l'épreuve mes connaissances et mes compétences dans le monde du travail.



Moi-même organisé et autonome, j'ai un esprit d'équipe et des qualités relationnelles développées. Avec des connaissances en électrotechnique, climatisation, mesure et instrumentation .

Réaliser des opérations de maintenance ainsi que des diagnostics de panne sont des missions pour lesquelles j'ai les compétences.



Disponible dès maintenant, les déplacements à l'étranger, travailler le week-end ne me dérange pas et les horaires décalés non plus.



Dans l'espoir d'obtenir un entretien pour vous présenter plus amplement mes compétences et motivations pour ce poste, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.



EDUARDO DOMINGOS CAPELO