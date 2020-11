Edward EDWARD KLEIN

Professionnel du développement des ventes 6 ans d’expérience en France comme à l’international dans le secteur de l’hôtellerie, de l’imprimerie numérique, du matériel médical et de la sûreté et sécurité, maîtrisant tous les aspects du métier : définition et déploiement d’une politique commerciale, création et développement de portefeuilles clients, prospection et fidélisation, négociation, closing et mise en œuvre des contrats, supervision des opérations, gestion administrative et commerciale.

Garant de la pérennité de la société en développant son activité Trilingue, rigoureux, curieux et réactif, je cherche à m’investir dans une entreprise en tant que responsable commercial afin de mettre à profit mon aptitude relationnelle, mon adaptabilité, mon sens du service client, mon esprit analytique ainsi que mon talent de négociateur.



Mes compétences :

Prospection

Développement commercial

Management

Vente

Conseil

Négociation

Marketing

Immobilier

Communication

TOEIC

Adaptabilité