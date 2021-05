Edward KOEMAN

Ingénierie et gestion de projet selon la norme ISO 21500

Sécurité et questions juridiques (VCA, ISO, diversité et environnement)Plans de Santé et sécurité, rapports Constructif-capacité. Documentation, planification et traductions des manuels techniques et les contrats commerciaux. Expérience à l'étranger, spécialiste des régions francophones.



Escalators, Installation industrielle et de l'ingénierie des procédés, Architecture.

Des conseils techniques, d'ingénierie et de conception, dessins 2D & 3D.

HACCP, HVAC, la planification des équipements de mise en page et le transport.

Traduction de documents.



Domaine d'activité: Hôtellerie, éducation, soins de santé, le gouvernement, l'expédition et la fabrication, Les entreprises ferroviaires (y compris ferroviaire métropolitain), les grands détaillants, les chantiers navals (fournitures marines)



Mes compétences :

Conception

Prévention des risques

Construction

Traduction

Gestion de projet

Conseil