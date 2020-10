Edward O'MEARA

Je suis un Business Development Manager énergique, ayant démontré avec succès ma capacité à croître les ventes et les parts de marché, avec une passion pour la conception et la mise en œuvre pionnières de nouveaux business plans. Dans le cadre de ma dernière mission en EMEA, j'ai réalisé une croissance de 85% sur 3 ans, participant activement à la transformation d’un constructeur informatique en un éditeur de logiciels, et le positionnant comme le numéro 5 mondial pour les logiciels de numérisation de documents.



Je m'appuie sur une expérience de plus de 20 ans également répartie entre les ventes indirectes - initiant, développant et gérant avec succès des alliances stratégiques avec des VAR, des SI, des ISV et des BPO pour des solutions hardware, software et services de Gestion de l’Information d’Entreprise - et les ventes directes, en mettant les techniques SPIN et TAS au profit d’équipementiers télécoms et de prestataires de services logistiques.



Menant actuellement une croissance à 2 chiffres en France pour un acteur mondial de la gestion d'impression et de l'impression 3D, je prends un plaisir particulier à relever des défis sans précédent, dans des environnements multiculturels axés sur des technologies en évolution rapide, en maintenant le contrôle sur plusieurs projets simultanément, déployant leadership, remise en question constructive et coaching pour mieux entraîner clients, partenaires et équipes internes vers le succès.



Spécialités: développement de proposition de valeur, lancement et gestion de produits, ingénierie et conduite de formations, conférencier, développement de nouveaux business



Mes compétences :

ECM

Document Management

SharePoint

Strategy Development

Sales Management

New Business Development

Channel Management