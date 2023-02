Edwige DARONNAT

15 ans d’expérience en tant que analyste chimiste dont 10 ans en recherche à L'Oréal



COMPETENCES:



Gestion d’étude et méthode analytique :

 Développer et valider des modes opératoires et des méthodes chromatographiques :

 Préparation d’échantillon (dissolution, dilution, centrifugation, extraction, évaporation…)

 Chromatographie :

• En phase gazeuse couplé à un détecteur FID ou à spectromètre de masse (trappe d’ion)

• En phase liquide couplé à un détecteur UV, Fluo ou à un spectromètre de masse (quadrupole, haute résolution)

• En couche mince automatisé (High performance thin layer chromatography (HPTLC))

 Interprétation des résulats

 Rédaction de rapport et présentation orale

 Gestion du laboratoire (commande, sécurité, entretien appareillage…)