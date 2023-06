Eelco EELCO AKSE (AKSE)

12Build est un outil en ligne, une plate-forme de demandes de devis, qui associe l'offre et la demande, avec lequel vous contrôlez le processus de devis en entier et vous extrayez facilement des devis pertinents du marché. Vous gagnez beaucoup de temps dans le domaine des opérations administratives et vous avez rapidement une idée du nombre d'offres que vous pouvez attendre.



Nous disposons de la plus grande base de données en France (et en Europe) avec des sous-traitants et des fournisseurs. Vous recherchez de (nouvelles) relations de travail, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez filtrer, entre autres: distance par rapport au site, chiffre d'affaires, codage, secteurs de la construction et santé financière. Aux Pays-Bas, plus de 67% du chiffre d'affaires de la construction passe par notre site et de plus en plus d'entreprises nous rejoignent également en France.





Les avantages en un coup d'oeil:

Gain de temps pour:

* Téléchargez des documents (créez facilement une structure de dossiers avec le visualiseur et le cutter PDF)

* Recherche de sous-traitants (filtrage dans la base de données,

* Compiler la liste de diffusion (modèles)

* Envoyer de demandes (liste croisée, documents sélectionnés)

* Suivi des réponses (calculer / faire un devis ou non)

* Rappeler des offres (réponses numériques)

* Envoyer des demandes supplémentaires (achat)

* Collecter et sécuriser de documents et les devis (rapports, stockage 15 ans dans le cloud)

* Prospecter des offres supplémentaires (rechercher et envoyer au lieu d'appeler)

* Envoyer une lettre de remerciement (en cas de refus)

* Prospecter les fichiers au niveau de la pièce

* Ajouter une déclaration de mesure et la modifier dans 12Build

* Sélectionner et envoyer des lignes de relevé de mesure, en format pdf et Excel



Souhaitez-vous savoir quels avantages 12Build peut représenter pour votre organisation?

Appelez-moi pour plus d'informations sur numéro +31-6-51719019