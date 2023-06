Efc FONTANEL

Gérant de l'exploitation forestière creusoise EFC depuis plus de 15 ans, et avec une équipe dynamique, nous exerçons trois activités principales qui sont le négoce de bois, l'exploitation forestière et le sciage.



Concernant la négoce, nous estimons les propriétés forestières privées ou communales en vue d'acheter le bois.

L'exploitation forestière, où nous travaillons avec des sous-traitants expérimentés, bucherons et débardeurs, pour vendre ensuite les grumes de bois (essences diverses) pour de la papèterie, du bois de chauffage, etc...

Notre scierie est spécialisée dans la fabrication de plusieurs produits tels que des avivés - plots - charpentes - traverses - frises - poutres de chêne ou de châtaignier.



Nos produits sont en vente au détail sur demande pour les particuliers, le transport restant à la charge du client, ainsi que pour les entreprises en France ou en export.



Mes compétences :

Négociation achats

Gestion de la relation client

Gestion financière

Gestion de trésorerie

Gestion des stocks

Gestion de la production