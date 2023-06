Efficencia STRATEGIES

La communication est souvent devenue une entité générée par le choix du support et non pas par l’objectif commercial. Or le choix du support dépend impérativement de l’objectif, EFFICENCIA vous propose d’intégrer cette logique dans le développement de votre communication. Nous partons de vos objectifs de ventes, du fonctionnement des marchés auxquels vous vous adressez, pour mettre en œuvre les outils de communication les mieux adaptés !

D’autre part nous avons développé une stratégie liée aux principes de la mémoire, votre logo, votre identité visuelle et vos messages doivent être identifiables et mémorisables auprès de votre cible. La mémorisation de vos messages est devenue la condition indispensable à un réel impact de votre communication.

EFFICENCIA gère l’ensemble de vos campagnes de communication, en passant par la création graphique et la mise en œuvre de supports adaptés (gestion de contenu, supports papiers, sites…), EFFICENCIA intègre toutes les compétences nécessaires à votre projet de communication avec un seul objectif : mieux vendre !

Tel l’architecte de votre projet de construction, EFFICENCIA devient le maître d’œuvre de votre projet de communication : nous mobilisons les artisans et les professionnels nécessaires, coordonnons les travaux et contrôlons la qualité des interventions. En faisant appel à la compétence spécifique du professionnel le plus performant, vous augmentez la qualité et l’efficacité commerciale de votre plan de communication.



Dites-nous à qui vous voulez vendre… nous vous dirons quels outils de communication seront les plus efficients !