Eklo DESIGN

COMMUNICATION

A la base, la communication est l’action d’établir une relation et/ou de transmettre. Aujourd’hui, elle est synonyme de croissance économique et de visibilité mais pas toujours évident d’en comprendre les codes.

Alors EKLO vous aide. Comment ? Tout d’abord en vous écoutant et ensuite, en vous proposant les outils

les plus adéquats que vous choisirez mais que nous maitrisons !

•Identité visuelle, charte graphique

•Architecture commerciale, signalétique

•Edition, print

•Digital (site internet, animations)



DIGITAL IMAGING

L’imagerie 3D constitue un outil innovant d’illustration, d’accompagnement et d’aide à la décision et permet de mieux appréhender les différents aspects de votre projet : technique, esthétique et commercial. Nous mettons le virtuel au service du réel pour sublimer vos projets.

•Modélisation 3D

•Perspectives / Images architecturales

•Perspectives / Images esthétique-technique

•Animation 3D



PRODUCTION VIDEO PHOTO

Nous travaillons à la formalisation des idées, des concepts et de l’innovation de nos clients dans un but essentiel : celui de produire une expérience pertinente et compréhensible. Nous proposons pour cela une réelle assistance à la création depuis le scenario jusqu’à la réalisation de ces médias.

•Films institutionnels

•Films publicitaires

•Films documentaires

•Shooting photo





Mes compétences :

Communication institutionnelle

Montage vidéo

Captation vidéo

Modélisation 3D

Photographie

Graphisme print

Motion design

Animation 3D

Web design