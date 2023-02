Ekouelle WILLY

Actuellement étudiant à l’Institut de Matières Première (IMP), titulaire d'un MASTER 1 en FINANCE et COMPTABILITE, d’une LICENCE en science de gestion option MANAGEMENT et d’un BACCALAUREAT G2 (Techniques Quantitatives de Gestion), je possède un parcours professionnel très varié. J’ai pu, de par les diverses missions qui m’ont été confiées, acquérir une excellente connaissance dans la Comptabilité, l’Audit comptable et financier, le contrôle interne. Ceci m’a conduite à développer une technicité certaine et une grande capacité d’adaptation.

Cependant, vue les possibilités qui me seront offertes, je me propose d’accomplir avec dévouement la taches qui pourra m’être confiée dans le secteur de l’entreprise où je serai recommandé.

Souhaitant à présent donner un nouvel essor à ma carrière, je joins à la présente mon Curriculum Vitae (CV) tout en me mettant entièrement à votre disposition.





Mes compétences :

- GESTION PREVISIONNELLE ;

- CONNAISSANCE DU MARCHE : Approvisionnement et Ve

- ECONOMIE : Etudes des phénomènes relatifs à la P

- GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE ;

- CONTROLE INTERNE ET AUDIT ;

- GESTION DES APPROVISIONNE ET STOCKS ;