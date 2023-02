JEUNE IVOIRIEN, JE SUIS TITULAIRE D'UN BTS EN FINANCE COMPTABILITÉ ET GESTION D’ENTREPRISE.JUSTE APRÈS J'AI ÉTÉ DANS UN CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE, DONT CE QUI M'A PERMIS D’ÊTRE MIEUX OUTILLE ET J'AI OBTENU UN CERTIFICAT EN COMPTABILITÉ.

HORMIS JE SUIS DÉVOUE ET RICHE D'ESPRIT DE CONVICTION ET TRAVAIL CAR JE SUIS CAPABLE DE ME TRANSCENDER.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

SAGE PAIE

SAGE Comptabilité

Adobe Photoshop

Fiscalité

Gestion des stocks

Comptabilité