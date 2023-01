El Abdoulaye SECK

Une polyvalence due à un équilibre PASSION/FORMATION.

Une formation de base "scientifique" et une passion du football.

Un équilibre qui consiste à mettre un ensemble de connaissances au service du Sport

Un enseignant en mathématiques éducateur sportif et entraineur de football, qui à ses heures perdues, dessine aux crayons noirs.

Résultat : Dans une organisation sportive, il nous est possible de travailler dans le management, l'entrainement, l'analyse vidéo et, dans un cadre "Sport-Etudes", l'encadrement en Mathématiques. En dehors de l'activité sportive, l'animation socioculturelle et scientifique.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

In-Tactic

Mind Mapping

Montage vidéo, PC

Apple Mac,

Montage vidéo, mac

Enseignement

Football

Management

Enseignement artistique

Coaching sportif

nacsport

KlipDraw