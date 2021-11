El Arrasse ABDELGHANI

Fondateur du Cabinet Sysnaf en 1993 son objet est l'accompagnement des entreprises en gestion et en contrôle interne ,conseil juridique et fiscal et la mise en place du système d'information dans le contrôle de gestion (plus 200 PME)



Nos interventions :Création des entreprises avec accompagnement ,gestion administratif et financière ,déclarations fiscales et sociales ,Audit interne et la mise en place du système d'information aux seins des entreprises et étude de faisabilité des projets socioéconomique.

Et dernièrement on a crée un département spécialisé dans la mise en place du contrôle interne de qualité dans les entreprises de service et d'industrie



Mes compétences :

Conseil juridique et fiscal

Etude du systéme d'information,Audit financier

Comptabilité ,fiscalité ,droit des affaires ,

Stratégie commerciale