El boujamai ABDELFATAH (37 ans) Sérieux, Ponctuel, Responsable, Respectueux, Esprit d'équipe,

Tanger, Maroc Tranquille, J’aime travailler

Mobile: 0607131823

Email: abdemaroc@hotmail.com

Né le: 01/01/1978

Statut marital: Marié 3 enfants

Nationalité: marocain



*Formation

-sciences expérimentales NIVEAU BAC

- diplôme électromécanique (I.S.T.A)



*Expérience professionnelle

1998– 2000› STE SABTAWI S.A.R.L › TOURNEUR FRAISEUR POLYVALENT (2 ANS) A TANGER

> Maitrise-les procédées d’usinage par enlèvement matière

> réaliser des pièces unitaires ou en série

> Soudage ARC

2000 – 2013› STE CHAFIA ACHGHAL MECANIQUEA S.A.R.L TOURNEUR FRAISEUR POLYVALENT TANGER

> Maintenance, métrologie, contrôle, affutage, ajustage, montage, démontage, assemblage,

> Soudure à l'arc électrique , créativité.

> Maitrise-les procédées d’usinage par enlèvement matière (tournage .fraisage. Perçage…)

2013 – 2014› STE MOLMATRI SARL › CHEF D'ATELIER (ANNEE) A TANGER

> dessin des pièces mécanique 2d et 3d en SolidWorks

> contrôle , surveillance, montage, démontage, Soudage (ARC et TIG)

> la mise au point des nouvelles fabrications

2014 – A CE JOUR LA › STE B S MOULES SARL › AJUSTEUR MOULISTE POLYVALENT A TANGER

> mouliste. Ajusteur des moules, tournage .fraisage. Electro érosion, Rectification. Perçage…)

> dessin des moules et des pièces mécanique 2d et 3d en SolidWorks

> respecter des délais, de la qualité



ARABE› langue materne

FRANÇAIS› Courant

INFORMATIQUE› logiciel SolidWorks,











Mes compétences :

Tourneur (maîtrise le tour traditionnel)

-fraiseuse (Réaliser des opérations de fraisage co

-maintenance de machine

-Ajustage

-soudure à l'arc électrique

Dessinateur solidworks

ARABE› langue materne FRANÇAIS› Courant INFORMATIQ