J'ai le Brevet de Technicien (BT) en Chaudronnerie Tuyauterie Industrielle ; Diplôme de Technicien Supérieur (DTS) en Informatique Industriel et Licence en Réseau Télécoms , licence en télécommunication et des formations en électricité et en télégestion



Mes compétences :

Chaudronnerie

Dessin industriel

Bureautique

Informatique Industrielle

Maintenance Informatique

Tuyauterie

Microsoft Project