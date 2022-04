El Fadhel MOHAMED AYMEN

J'ai suivi une formation pour avoir le diplôme de maîtrise en informatique, celle-ci s'achevant par un stage de fin d’études au sein de la société où je travaille actuellement.

Suite à quelques expériences dans d'autres domaines telque HR ACCESS , ARDIA et Jasmine Interactive, je me retourne vers la société dont j’étais un des fondateurs, et maintenant j'occupe le poste de chef de projet.





Mes compétences :

Microsoft .NET

Analyse

Programmation

Mysql

SQL Server

ORM

C #

LINQ

Solutions informatiques

Progiciel de gestion intégré

Comptabilité analytique