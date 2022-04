El Fadily MOHAMED

Principales qualifications



Assurer le suivi et l’exécution de Multiple travaux (Bâtiment, Terrassement, voirie et assainissement ,

Assainissement, Réseaux, Revêtement, Ouvrage d’are, Bordures et Enrobé..)

Assurer l’organisation totale du chantier (Personnel, Matières premiers, et matériaux)

Assurer le suivi contrôle et réception des travaux, supervision, organisation, communication et coordination de tout le chantier.

Assurer la vérification des plans Architecte et maîtrise d’œuvre BET, constat d’attachements.

Assurer le contrôle du chantier en utilisant le CPS et plans.

Assurer la gestion du Personnel, sur le chantier conformément aux besoins des différentes entités (distribution de taches et équilibration de postes…) .



Mes compétences :

Conducteur de Travaux BTP CONDUITE GNIE CIVIL ET B

VRD

Réseaux

Sokkia

Topcon

- Appareil Station Leica 407/ 803

Niveau Sokkia