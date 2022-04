El Ghali MOSTAFA

Après un cursus technique riche en expriences, allant du gros oeuvre aux finitions, j'ai décidé de me spécialiser dans le commerce de cuisines équipées. Un secteur où le savoir technique est de grand intérêt, aujourd'hui nous concevons des cuisines riches en fonctionnalités et de grande qualité, des cuisines personalisées à la taille de chacun de nos clients où design, fonctionnalité et qualité sont préservés. Nos cuisines ont 8 certificats de qualité allemand et n'arrêtent pas de se développer en travaillant les finitions de façade, la quincaillerie et les dimensions. les dernieres nouveautés sont l'utilisation des charnières SENSYS et les box tiroirs PROFIL + aussi la gamme laser LINE N.



