El Ghandour SAMMOU

Management des projets



•Application des Méthodes Agiles de gestion des projets Informatiques

•Préparation, planification et estimation budgétaire du projet

•Constitution et encadrement d'équipes de réalisation

•Conception générale et schématisation détaillée

•Sélection et suivi des sous-traitants

•Suivi du client, du budget et de l'avancement de la réalisation

•Contrôle qualité



Management Technique



•Conception d'architectures logicielles

•Elaboration de spécifications Techniques et de méthodes de production

•Programmation orientée objet

•Conception et analyse

•Base de données, SQL Server

•Internet, intra net, extra net et Télécommunications

•Réseaux locaux et publics : OSI, TCP/IP, XDR/RPC

•Environnements réseaux (Installation, Configuration, Administration)



Management d'equipes



•La gestion du travail en équipe

•L’orientation professionnelle

•La gestion des conflits et la diplomatie

•La communication et l’écoute

•La réflexion stratégique

•Planification de travail et gestion des crises



Specialité EDI



•Gestion de projets / Flux Bancaires / format d’échange SIMT, ETEBAC et Standardisation,

•Solution Informatique de gestion des données, Echange de données informatisées, Sécurités « PKI »

•Direction technique, Organisation, gestion d’une Equipe Technique, suivi Technico-commerciale des projets, schémas techniques des Solutions Informatiques.

•Principe de l’échange de données Informatisé (EDI)

•La norme International UN-EDIFACT

•Le paiement Électronique

•La signature électronique et l’aspect Juridique



Mes compétences :

