El Ghazi NORDDINE

Marocain, 25 ans, marié, Diplomes obtenus:

 2006-2007 : Diplôme Bac+5 à l’Ecole Supérieure de l’Agroalimentaire à Casablanca.

Option : la Qualité dans les Industries Agro-Alimentaires.

 2004-2006 : Maîtrise technique à la Faculté des Sciences et Technique –Guéliz- Marrakech (FSTG).

Option : Biotechnologies Appliquées à l’Amélioration des Plantes.

 2002-2004 : Diplôme des Etudes Universitaires Générales à la FSTG.

Option : Biologie.

 2001-2002 : Baccalauréat au lycée Chefchaouni Ouled Teima.

Option: Sciences Expérimentales.



 Actuelement, Résponsable Qualité de la société Arganie Sghyr (Sarganis).

 Stage de fin d’étude au sein de la société SARGANIS à AGADIR, service Qualité : «certification ‘Agriculture Biologique’ selon le référentiel de l’ECOCERT. Elaboration d’un système de traçabilité. Suivi d’audit. Formation du personnel en hygiène et sécurité alimentaire… ».

 Stage de fin d’étude au sein de : Laboratoire des Analyses FSTG; Laboratoire de Physiologie Végétale FSS ; la Pépinière de la Commune Urbaine et Laboratoire de Pédologie FSS sous thème : «suivi du compostage des déchets organiques et la fertilisation biologique » 6 mois.

 Stage au sein du laboratoire de Phytopathologie, Institut Agronomique et Vétérinaire d’Agadir sous thème « technicien laboratoire, la détermination des champignons phytopathogènes » 1 mois.



Mes compétences :

Bio

Certification

dynamique

HACCP

Informatique

Innovation

Iso 14001

ISO 22000

ISO 9001

Sociable