El Goumhi SAID

Je suis un ingénieur d’état en Génie Mécanique, j’ai plus de 18 ans des expériences riches(maintenance ,production,Gestion,Mécanique ,Electricité,Hydraulique…) en pratique et théorie dans l’industrie en occupant le poste de responsable de la maintenance ,responsable de la production ,responsable de site .



Mes compétences :

Chaudière

l'entretien des machines

pneumatique

Hydraulique industrielle

la maintenance

Pascal

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Encadrement technique

Sécurité industrielle

Pareto

Six segma

5S

AMDEC

Gestion de l'énergie

Gestion de la production

Gestion de la maintenance

Production

GMAO

Autocad