Salut:je m'appel el guazar mohamed de nationalite marocain nivou scolair bac deplome en comptabilite et en informatique de gestion et programation langage basic fortran pascal que basic debas age de 1/03/1966 marie pas d'enfonts langue francais/allmand/anglais/experiance domain touristique 4ans/transitair au dowan port d'agadir 2ans/chef magazin au domain de transport (bus a agadir)4ans/plus des traveaux divert exp (pintur electricite munuisie etx... )et maintenant au domaine des achat et des vent a la societe copag (produit laitier )