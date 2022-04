El Habib ALOUAH

Diplômé de l’Institut Nationale Polytechnique de Toulouse (ENSEEIHT) en 1993, Ingénieur d’état en Génie Logiciel, j’ai commencé ma carrière à Alcatel Telcom Maroc en tant qu’Ingénieur Etude et Développement. J’ai réussie à gravir les échelons au sein de la multinationale télécom qui je quitte en 2001 et tant que Responsable du groupe des spécifications.

Cette première expérience réussie m’a permis de participer à une seconde expérience auprès d’une autre institution qu’est S2M – Société Magrébine de Monétique. Le métier passionnant de la monétique me fut désormais ouvert dans un cadre de choix dès 2001 et j’ai participé activement à la refonte des produits et la reconquête du marché en tant que Directeur d’Edition puis d’Intégration.

En 2005, et pour des raisons personnelles, je quittai S2M avec la satisfaction du devoir accompli, une expérience riche et un métier passionnant que je ne quitterais plus jusqu’à nos jours. Je me lançai la même année dans l’entreprenariat en cofondant Business Rules Solutions. Notre niche était les solutions complémentaires aux serveurs monétiques : la supervision des GABs, la réconciliation des transactions, la gestion des chargeback et l’exploitation des journaux électroniques des GABs.

En 2011, un groupe du Moyen Orient apprécia notre collaboration suite au développement « from scratch » d’une plateforme monétique JAVA/JEE native EMV incluant le crédit révolving, prépayé, Murabaha, Ujra, VISA, MasterCard et Amex… Le groupe nous proposa une option d’achat de la start-up, opération qui débuta en 2015 et se termina fin 2017.

En Avril 2018, je quittai Business Rules Solutions pour cofonder TraInvestment, une SS2I spécialisée en Service Monétique dont j’occupe actuellement la Direction de Développement.



Mes compétences :

Gestion Projet

Intégration

Maroc

Monétique

Pilotage

Pilotage projet

Informatique

Conseil

Marketing

Business development

Gestion de projet

Internet

Management