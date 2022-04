El Habib BOUNHAR

Actuellement Cadre chez l'ANDZOA (Agent de Développement)

Je suis Consultant-Formateur spécialiste du Développement "Durable" et de l'Aménagement et Urbanisme:

Approche Genre

Coaching en Orientation, Recherche d'Emploi et Entrepreneuriat

PACs (Plans d'Action Communaux)

Gestion Finance Locale (Collectivités Territoriales)

Planification Stratégique

Montage de Projets

Suivi / Évaluation de Politiques Publiques, Etudes, Plans et Projets



Mes compétences :

Animation de groupes

Brainstorming

Accueil de groupes

Focus group

Travail d'équipe

Sphinx Software

MapInfo

ArcGIS

Adobe Illustrator