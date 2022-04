Bonjour, je m'appelle EL HABIB EL OIDNOUNI, J'ai à 27ans et j'habite à Tan-Tan au Maroc. j'ai eu un double diplôme l'un en technicien spécialisé en gestion des Entreprise et l'autre en technicien comptable des Entreprise et un niveau baccalauréat. Mon projet professionnel est de rejoindre une hiérarchie du secteur de la gestion/comptabilité/finance en tant que comptable pour développer m'occuper de gérer et participer à la croissance de votre établissement d'où ma présence aujourd'hui devant vous !

Mes salutations



Mes compétences :

Microsoft Word

 Marketing stratégie

 Gestions de ressource humaine

 Gestion de production et d’approvisionnement

 Suivi comptable et mettre en place les tableaux

 Utilisations des logiciels de Gestion Commercial

 Etablir les tél-déclarations fiscales et sociale

 Etablir les situations comptables périodiques et

 Traitement et l’enregistrement des opérations co